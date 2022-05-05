Вновь зазвучит умолкнувший голос: в Ереване откроется выставка «Грант Динк: здесь и сейчас»

В Армении представят жизнь и деятельность армянского журналиста из Стамбула Гранта Динка, который пожертвовал своей жизнью за дело своего народа и боролся за восстановление справедливости. В 15-ю годовщину убийства Гранта Динка в Ереване откроется выставка, посвященная его жизни и борьбе. Выставка «Грант Динк: здесь и сейчас», организованная по инициативе Фонда Гранта Динка, откроет свои двери в Центре инновационного экспериментального искусства 7 мая.

Как сообщила «Арменпресс» координатор программы Фонда Гранта Динка «Армения-Турция» Талин Сюзмен, выставка является продолжением и частью мемориала «23,5», который находится на месте убийства Гранта Динка, у бывшей редакции газеты «Акос» в Стамбуле. Мемориал, открывший свои двери для посетителей 23-24 апреля 2019 года, получил свое название от статьи Гранта Динка «23 с половиной апреля», опубликованной 23 апреля 1996 года в газете «Акос».

«Редакция газеты «Акос» заняла очень важное место в общественной памяти. В результате нескольких лет подготовки сегодня действует Мемориал Гранта Динка «23,5», в котором представлена его жизнь, биография, прошлое, за что он боролся, какие идеи отстаивал, во что верил. На открывающейся сегодня в Ереване выставке посетители все это смогут увидеть. Она представит жизнь национальных меньшинств в Турции, поиски справедливости, борьбу и жизнь Гранта Динка и т. д.», - рассказал Талин Сюзмен.

Рассказчиком и гидом выставки будет сам Грант Динк со своими видеоматериалами и записями, представляя свою историю, ценности, принятые для достижения справедливости. В экспозиции будет уголок «Акос», где будет представлена история газеты. В интерактивном разделе посетители смогут записать свои воспоминания, истории посредством аудио или видео, услышать и другие истории. Будет установлена онлайн-связь с мемориалом «23,5» в Стамбуле.

Выставка откроется 7 мая 2022 года, будет действовать по по 31 июля 2022 года. За это время в рамках выставки пройдет ряд мероприятий. Будут представлены работы, направленные на сохранение культурного наследия проживающих в Турции армян и других национальных меньшинств, документальные материалы, личные истории. Язык выставки восточноармянский, западноармянский и английский. Выставка не ограничится Арменией, она будет представлена во многих других городах мира, особенно в местах, где проживает много армян.

Фонд Гранта Динка был основан после убийства Гранта Динка 19 января 2007 года для продолжения его борьбы, для осуществления его мечты о создании более свободного и справедливого мира, для того, чтобы жить его словом и духом. Фонд работает ради такого мира в Турции, где человек имеет право на свободу слова, где совесть превыше всего при взгляде на прошлое и настоящее. По словам координатора программ Фонда Гранта Динка Арменуи Никогосян, выставка является одной из инициатив, благодаря которой голос Гранта Динка будет услышан в разных уголках мира, и его борьба будет представлена широкой публике.

«В Турции Грант Динк говорил на не очень приемлемые темы. Его голос был заглушен, но его семья делает все возможное, чтобы голос Гранта Динка был слышим в разных уголках мира. Демократия, свобода слова, справедливость - это вопросы, которые волнуют не только Турцию, но и другие страны», - сказала она.

По ее словам, турецкое гражданское общество сегодня находится под давлением. Многие НПО находятся в сложной ситуации. Они регулярно подвергаются проверкам и процедурам. Арменуи Никогосян отметила, что фонд также имеет проблемы. В 2019 году они планировали провести конференцию, посвященную культурному, социально-экономическому положению Кесарии. «Сначала его запретили в Кесарии, потом решили перенести в Стамбул. За день до мероприятия нам сказали, что мы и там не сможем проводить там. Нам нужно было проявить творческий подход и провести эту конференцию», - сказала Арменуи Никогосян.

Есть и трудности, и давление, но есть и те, кто нас поддерживает. Арменуи Никогосян вспомнила случай, когда в мае 2020 года в адрес адвоката семьи Гранта Динка поступали угрозы. Многие встали рядом с фондом, начались судебные разбирательства.

Несмотря на трудности, Фонд Гранта Динка активно реализовывает различные программы: дискуссии, тренинги, программы расширения прав и возможностей гражданского общества, курсы армянского языка и т.д.

Анна Гзирян