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Япония выразила протест КНДР в связи с запуском ракеты

Япония выразила протест КНДР в связи с запуском ракеты

Правительство Японии выразило протест властям КНДР в связи с осуществленным в среду запуском баллистической ракеты. Как передает Арменпресс, об этом сообщил журналистам парламентский заместитель японского министра обороны Макото Оники.

"КНДР осуществила запуск одной баллистической ракеты. Максимальная высота ее полета составила около 800 км, она пролетела расстояние примерно 500 км, упав, предположительно, за пределами исключительной экономической зоны Японии, - сказал Оники. - В связи с этим мы выразили протест КНДР по линии посольства в Пекине".


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