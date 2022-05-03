В Армении за 4 месяца по новой упрощенной процедуре более 300 иностранцев получили вид на жительство

За первые 4 месяца 2022 года посредством сайта Workpermit.am более 300 иностранцев в Армении в упрощенном порядке получили вид на жительство на основе работы.

Как передает «Арменпресс», об этом в Национальном собрании сообщил глава Миграционной службы Армен Казарян.

Заместитель председателя НС Акоп Аршакян поинтересовался процессом получения права на работу иностранных специалистов в Армении.

Казарян напомнил, что с 1 января 2022 года вступили в силу поправки в соответствующие законы «Об иностранцах». «Это упростило процедуру предоставления вида на жительство на основе работы в Республике Армения, и весь процесс был оцифрован. Если до введения законодательных изменений этот процесс осуществлялся двумя разными административными органами, и процесс мог занимать 2 месяца и более, то теперь он осуществляется через цифровую электронную платформу, сайт Workpermit.am, и занимает максимум 30 дней», - сказал он.

Граждане государств-членов ЕАЭС освобождены от обязанности получения такого разрешения на работу или вида на жительство в соответствии со статьей 96 Договора о ЕАЭС, они могут получить справку о легальном проживании через данную платформу. Сертификат выдается максимум за 1 неделю. Таким образом, по словам Казаряна, государство добилось значительных улучшений, и рассматриваются возможности упрощения процедур и для высококвалифицированных специалистов.

Акоп Аршакян подчеркнул, что иностранных специалистов уже можно легко привлечь в компании, получить работу через сайт и право проживания в Армении.

«За первые 4 месяца уже выдано более 300 таких видов на жительство, подано более 500 заявлений», - заключил Армен Казарян.