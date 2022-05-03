Папа Римский заявил, что действия НАТО у границ РФ могли спровоцировать военную операцию

Папа Римский Франциск допустил, что НАТО играет негативную роль в эскалации украинского кризиса, передает Арменпресс.

"[Вероятно], лай НАТО у дверей России привел к реакции Кремля. Гнев, не знаю, был ли спровоцирован, но, вероятно, способствовал", - сказал он во вторник в беседе с главным редактором газеты Corriere della Sera Лучано Фонтаной.

"Нельзя думать, что одно свободное государство может вести войну в другом свободном государстве", - сказал Франциск, напомнив о своем тезисе о "третьей мировой войне в эпизодах". "Я лишь констатирую реальность: Сирия, Йемен, Ирак, в Африке идет одна война за другой. И за всеми стоят международные интересы, - продолжил понтифик. - На Украине другие создали конфликт".

Глава Римско-католической церкви назвал "старым аргументом" реакцию украинцев на события в Донбассе. "Единственное, что ставят в вину украинцам, это их реакция на [попытки независимости] Донбасса, но это было 10 лет назад, это старый аргумент", - считает он.

Папа Франциск также пояснил, почему отказались от прочтения молитвы в ходе крестного хода на этапе, когда крест, по его решению, несли женщины с Украины и из России. Тогда представители украинских властей выступили против, из-за чего от молитвы пришлось отказаться.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели масштабные санкции против РФ и увеличили поставки вооружений украинским властям.