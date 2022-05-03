В Армению прибыли руководители Национальной гвардии Канзаса: намечены встречи с руководством МО РА, МЧС и КГД

Посольство США в Армении приняло командующего Национальной гвардией штата Канзас (генерал адъютанта) Дэвида Вайсхаара, который после назначения на эту должность впервые прибыл в Ереван с визитом.

Как сообщает «Арменпресс» со ссылкой на посольство Америки в Армении, генерал-майор Вайсхаар вместе с другими руководителями Национальной гвардии Канзаса встретится с высокопоставленными должностными лицами Министерств обороны, по чрезвычайным ситуациям и Комитета государственных доходов РА. Он посетит 12-ю миротворческую бригаду, Военный госпиталь, Национальный исследовательский университет обороны и Военный университет.

Республика Армения в 2003 г. подписала двустороннее соглашение с Министерством обороны США и штатом Канзас, в рамках которого сформирована программа партнерства Армения-Канзас. В рамках этой программы Национальная гвардия Канзаса тесно сотрудничает с Министерствами обороны и по чрезвычайным ситуациям РА, а также с другими государственными структурами и ведомствами. В рамках сотрудничества реализуются военные, военно-гражданские и гражданские инициативы.

С 2003 г. Республика Армения и штат Канзас осуществили ряд взаимных визитов и программ, направленных на военное сотрудничество, реагирование на чрезвычайные ситуации, правоохранительные, медицинские, общественные, учебно-образовательные и гуманитарные вопросы и на вопросы здравоохранения.

«Я горжусь активным сотрудничеством между Арменией и штатом Канзас, существующим в течение последних 20 лет. В результате каждого визита и сотрудничества наши связи стали более прочными и неразрывными. Работать бок о бок с нашими армянскими друзьями, учиться вместе и совершенствоваться для нас большая честь», - сказал генерал-майор Дэвид Вайсхаар.