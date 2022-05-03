Артур Азарян - делегат УЕФА на матч «Реал Мадрид» - «Манчестер Сити»

Представитель Армении станет делегатом матча полуфинала Лиги чемпионов УЕФА.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает ФФА. Ответный матч полуфинала Лиги чемпионов УЕФА «Реал Мадрид» (Испания) - «Манчестер Сити» (Англия) состоится 4 мая на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Делегатом от УЕФА на этот матч назначен генеральный секретарь ФФА Артур Азарян.