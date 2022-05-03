Тяжелоатлет Гарник Чолакян стал золотым медалистом ЧМ

Молодые армянские тяжелоатлеты успешно стартовали на чемпионате мира.

Как передает «Арменпресс», в греческом Ираклионе проходит молодежный чемпионат мира по тяжелой атлетике. Старт для армянской команды был удачным. Первым в борьбу вступил Гарник Чолакян (55 кг), который поднял 108 кг и толкнул 132 кг. Чолакян стал золотым призером молодежного чемпионата мира с результатом 240 кг.

В чемпионате также участвуют Андраник Папеян (61 кг), Гор Саакян (67 кг), Мнацакан Абрамян (81 кг), Сурен Григорян (89 кг), Геворг Каграманян (89 кг), Гарик Карапетян (96 кг), Петрос Петросян. (102 кг) и Милена Хачатрян (76 кг).