Власти США в полной мере поддержат заявку Швеции и Финляндии на вступление в НАТО, если таковая поступит, передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС. Как утверждала в понедельник помощник американского министра обороны по делам международной безопасности Селест Уолландер, присоединение этих двух стран укрепит альянс, а также "усложнит российское военное планирование".

"Мы в полной мере поддерживаем суверенный выбор Финляндии и Швеции. Если их правительства и население решат подать заявку на членство в НАТО, мы полностью поддерживаем это и будем работать с ними над [их] вступлением в альянс", - сказала Уолландер на конференции в Атлантическом совете.

"Швеция и Финляндия принесут в альянс огромную силу как в военном, так и в политическом плане. <...> В военном плане <...> их вступление усложнило бы российское военное планирование, <...> а также осложнило бы [реализацию] российских амбиций по милитаризации <...> Арктики. Таким образом, появятся реальные возможности усилить надежное сдерживание в нескольких аспектах европейской безопасности", - полагает помощник главы Пентагона.