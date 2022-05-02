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Посольство Венгрии возобновило работу в Киеве

Посольство Венгрии возобновило работу в Киеве

Венгрия вернула свое посольство на Украине обратно в Киев из Львова, где оно находилось в течение последнего времени из соображений безопасности. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в понедельник глава венгерского МИД Петер Сийярто.

"Переезд был выполнен в минувшие выходные дни, и сейчас посольство возобновило свою работу в Киеве", - сказал он в видеообращении, размещенном на его странице в Facebook. Сийярто отметил, что так же намерены поступить другие страны Евросоюза.


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