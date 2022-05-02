Действия оппозиции направлены на дестабилизацию внутреннего спокойствия в стране: Андраник Кочарян

Председатель Постоянной комиссии НС Армении по вопросам обороны и безопасности Андраник Кочарян, коснувшись последних внутриполитических событий в Армении, выразил надежду на то, что мы скоро вернемся к нормальному ходу жизни.

«В последние дни на улицах столицы мы наблюдаем организованные оппозицией беспорядки, которые являются не чем иным, как действиями, направленными на дестабилизацию внутреннего спокойствия в нашей стране, что обязательно отразится на безопасности наших государственных границ. В эти дни особой похвалы заслуживает беспристрастная и оперативная деятельность сотрудников полиции, которая, по сути, основана на глубоком осознании необходимости обеспечения стабильности внутри государства.

Благодарю полицию за образцовую и прогосударственную работу, уверен, что вскоре мы вернемся к нормальной жизни, отвергнув всякого рода провокации, наносящие вред внешнему и внутреннему спокойствию нашей страны», - как сообщает Арменпресс, говорится в заявлении Андраника Кочаряна.