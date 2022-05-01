1 мая в Гюмрийском технологическом центре прошла ярмарка вакансий по инициативе Armenian Caritas.

Как передает Арменпресс, цель ярмарки, проводимой в рамках кампании «Я могу!», - создание рабочих мест в том числе и для людей с особыми потребностями, как поощрение развития и создание инклюзивной среды на рабочем месте.

На ярмарке были представлены более 30 работодателей из Ереванской и Ширакской областей. Требуемые рабочие места были в основном в сферах информационных технологий, социальной и образовательной.

Мероприятие приветствовали полномочный представитель президента армянской благотворительной общественной организации Caritas отец Григор Мкртчян, заместитель начальника Объединенной социальной службы Министерства труда и социальных вопросов РА Тамара Торосян, Артур Наджарян - советник губернатора Ширакской области РА, руководитель программ Armenian Caritas Анаит Геворгян.

"Я могу, потому что мы едины и потому что стараемся не разъединять людей, а понять, что мы одни из них", - сказал, приветствуя участников ярмарки, полномочный представитель председателя Armenian Caritas преподобный отец Григор Мкртчян

"Сегодня Министерство труда и социальных дел РА через свои совместные центры социального обслуживания старается поддерживать общественность, быть доступными для всех, а такие организации, как Armenian Caritas , помогают нам быть доступными для всех. Я уверена, что сегодняшняя возможность даст положительные результаты для всех», - сказала Тамара Торосян, заместитель начальника Объединенной социальной службы Министерства труда и социальных вопросов РА.

В рамках мероприятия были проведены открытые уроки для молодежного сообщества Спикерами выступили Лара Чолакян (ВиваСелл-МТС), Ася Мхитарян (Synopsys Armenia).

В мероприятии приняли участие более 400 соискателей.

Арменуи Мхоян