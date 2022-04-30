Мирное соседство, совместное преодоление вызовов важно для развития региона. Ален Симонян принял министра ИД Грузии

Председатель Национального Собрания Республики АрменияАлен Симонян 30 апреля принял министра иностранных дел Грузии Илью Дарчиашвили.

Как сообщили Арменпресс в Национальном Собрании РА, Ален Симонян поздравил Илью Дарчиашвили совступлением на пост министра иностранных дел и с 30-летием установления дипломатических отношений между нашими странами. Он подчеркнул, что поступательное развитие особых добрососедских отношений с Грузией является одним из наших приоритетов, что также отражено в плане действий правительства Армении (2021-2026 г.).

Стороны обсудили вопросы, связанные с безопасностью и стабильностью в регионе. Спикер НС отметил, что с этой целью Армения предпринимает шаги по улучшению отношений со всеми своими соседями.

Он напомнил о продолжающихся нарушениях официальным Баку трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 г., отметив, что эти действия направлены на оказание психологического давления на население Нагорного Карабаха и нарушение нормальной работы жизненно важных объектов инфраструктуры. Был затронут вопрос удерживаемых в Азербайджане армянских военнопленных и политических заложников.

Ален Симонян подтвердил приоритетность обеспечения прав и свобод армян Нагорного Карабаха и значимость статуса Нагорного Карабаха, придавая большое значение началу переговоров между Арменией и Азербайджаном по мирному соглашению и осуществлению других равнозначных действий.

Поблагодарив за прием, глава МИД Грузии отметил, что Грузия всегда готова к тесному сотрудничеству и поддержке в деле укрепления мира. Он отметил, что для развития региона важно мирное соседство и совместное решение проблем.

Стороны подчеркнули необходимость двигаться по всем направлениям развития двусторонних отношений.