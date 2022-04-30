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Жители Южного полушария Земли сегодня будут наблюдать частичное солнечное затмение

Жители Южного полушария Земли сегодня будут наблюдать частичное солнечное затмение

Жители Южного полушария планеты Земля могут наблюдать частичное солнечное затмение сегодня – 30 апреля.

Как передает Арменпресс, затмение будет видно, в частности, в странах Южной Америки—Чили, Аргентине, Парагвае, Уругвае, части Перу и Боливии.

Во время максимальной фазы затмения Луна покроет 64 процента Солнца.

 


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