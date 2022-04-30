Жители Южного полушария Земли сегодня будут наблюдать частичное солнечное затмение
Жители Южного полушария планеты Земля могут наблюдать частичное солнечное затмение сегодня – 30 апреля.
Как передает Арменпресс, затмение будет видно, в частности, в странах Южной Америки—Чили, Аргентине, Парагвае, Уругвае, части Перу и Боливии.
Во время максимальной фазы затмения Луна покроет 64 процента Солнца.
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