Жители Южного полушария Земли сегодня будут наблюдать частичное солнечное затмение

Жители Южного полушария планеты Земля могут наблюдать частичное солнечное затмение сегодня – 30 апреля.

Как передает Арменпресс, затмение будет видно, в частности, в странах Южной Америки—Чили, Аргентине, Парагвае, Уругвае, части Перу и Боливии.

Во время максимальной фазы затмения Луна покроет 64 процента Солнца.