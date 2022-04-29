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С 16 мая снимаются ограничения на выезд граждан РФ в Армению

С 16 мая снимаются ограничения на выезд граждан РФ в Армению

С 16 мая снимаются ограничения на выезд граждан РФ в Армению и Киргизию. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пятницу журналистам в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

"Оперативным штабом принято решение с 16 мая 2022 года снять ограничения на выполнение регулярных и чартерных рейсов из аэропортов России, открытых для международных полетов, в Эквадор", - говорится в сообщении. Также отмечается, что снимаются ограничения на въезд граждан Армении и Киргизии в Россию и на выезд россиян в эти страны.


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