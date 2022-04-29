Азербайджан поддерживает территориальную целостность Украины: Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан поддерживает территориальную целостность Украины. Как сообщает Арменпресс, Алиев заявил об этом в ходе встречи с участниками международной конференции «Южный Кавказ: развитие - сотрудничество».

«Мы поддерживаем территориальную целостность Украины, как и другие страны, и открыто заявляем об этом, не прячемся за деревом. Да, мы не отрицаем, что у нас хорошие отношения с Россией, однако принципы международного права нельзя искажать из-за политического превосходства», — сказал Алиев.