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Азербайджан поддерживает территориальную целостность Украины: Алиев

Азербайджан поддерживает территориальную целостность Украины: Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан поддерживает территориальную целостность Украины. Как сообщает Арменпресс, Алиев заявил об этом в ходе встречи с участниками международной конференции «Южный Кавказ: развитие - сотрудничество».

«Мы поддерживаем территориальную целостность Украины, как и другие страны, и открыто заявляем об этом, не прячемся за деревом. Да, мы не отрицаем, что у нас хорошие отношения с Россией, однако принципы международного права нельзя искажать из-за политического превосходства»,  — сказал Алиев.


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