Никол Пашинян видит серьезную проблему в сфере образования
12:06, 28 Апрель, 2022
ЕРЕВАН, 28 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Реформы в сфере общего образования были приоритетом Правительства с 2018 года и всегда будут оставаться приоритетом. Как сообщает «Арменпресс», об этом на заседании правительства заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.
«Мы убеждены, что любая проблема, с которой мы сталкиваемся сегодня в жизни, связана с образованием. Все недостатки, которые мы видим, от безопасности до дипломатии и государственного управления, связаны с образованием. И именно поэтому образование — это вопрос вопросов. То есть есть вопрос образования и есть все остальные вопросы. Образование — это процесс на протяжении всей жизни, который не заканчивается в университете или школе, но пробелы в начальном и общем образовании может оказаться невозможным восполнить в более позднем возрасте. Сегодня у нас есть серьезная проблема в сфере образования. Мы не говорим об этом, но исследования 2019 года показывают, что неграмотность возвращается в наше общество. Казалось, что эта проблема была преодолена в первой половине прошлого века, но теперь давайте посмотрим правде в глаза - безграмотность проявляется во всех сферах нашей жизни. Давайте, наконец, это признаем", - подчеркнул Пашинян.
По словам Премьер-министра, в сфере образования существуют многослойные проблемы, первой из которых для правительства стала оплата труда учителей и конкурентоспособность труда учителя.
«Мы зарегистрировали, что в нашей области общего образования есть учителя, которые получают ежемесячную зарплату в размере 30 000 драмов. Это серьезная системная проблема. А максимум педагоги получают зарплату в 150-170 тысяч драмов. Повышение заработной платы учителей всегда было для нас на повестке дня», — заключил Пашинян.
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