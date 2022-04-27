Ален Симонян обратил внимание делегации БДИПЧ/ОБСЕ на агрессивные заявления представителей Азербайджана в ПА ОБСЕ
16:43, 27 Апрель, 2022
ЕРЕВАН, 27 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. 27 апреля Председатель НС РА Ален Симонян принял представителей делегации, осуществляющей наблюдательную миссию БДИПЧ/ОБСЕ.
Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ Национального собрания Армении, говоря о цели визита, глава наблюдательской миссии БДИПЧ/ОБСЕ во время внеочередных выборов в 2021г. Иоганн Мерфи отметил, что они находятся в Армении, чтобы представить окончательный доклад, подготовленный БДИПЧ/ОБСЕ.
На встрече обсуждалось значение парламентской дипломатии в Армении, а также формы сотрудничества и взаимодействия власти и оппозиции в парламентах демократических стран.
Председатель НС коснулся законодательных изменений, связанные с периодом после выборов 20 июня 2021 года и нынешним состоянием демократии в Армении.
Касаясь вопросов безопасности региона, Председатель НС РА высоко оценил роль Парламентской ассамблеи ОБСЕ как важной площадки для укрепления доверия в регионе ОБСЕ, обратив внимание на агрессивные заявления представителей Азербайджана в ПА ОБСЕ. Он заявил, что мир в регионе может быть достигнут только путем урегулирования нагорно-карабахского конфликта, что должно включать уточнение статуса Арцаха на основе реализации права народа Арцаха на самоопределение.
Стороны говорили также о международных стандартах избирательных систем, в этом контексте рассматривая достижения общенациональных выборов в Армении.
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