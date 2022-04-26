Беременная женщина, которую сбила машина Патрульной полиции в центре Еревана, скончалась

Беременная женщина, сбитая сегодня машиной на перекрестке улиц Лео и Пароняна в Ереване, скончалась, спасти плод также не удалось. Об этом корреспонденту Арменпресс сообщил исполнительный директор медицинского центра «Наири», заведующий отделением интенсивной терапии и реанимации Анатолий Гнуни.

«Ее привезли мертвой, привезли с остановкой сердца, остановкой дыхания. Мы сразу приступили к реанимации, сердечно-легочной реанимации, которая длилась полтора часа. Также мы сразу проверили, жив ли плод, потому что женщина была беременна. Пульс плода отсутствовал, значит, плод тоже был мертв. И через полтора часа мы остановили наши действия, потому что они были напрасными», — пояснил врач.

Напомним, что в Центр оперативного управления полиции Армении 26 апреля, в 18:24, поступило сообщение о том, что возле перекрестка улиц Лео и Пароняна внедорожник сбил женщину.

По предварительным данным, гражданка была сбита автомобилем «Toyota» Дорожной полиции, который в данный момент использовался в служебных целях. Пострадавшая была доставлена в медицинский центр «Наири».

Для выяснения обстоятельств проводится расследование.