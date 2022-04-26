Секретарь Совбеза Армении встретился с членами парламентской группы дружбы Великобритания-Армения

В рамках визита в Лондон 26 апреля секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян встретился с руководителем парламентской группы дружбы Великобритания-Армения Тимом Лоутоном и представляющими разные фракции членами группы дружбы.

Как сообщает Арменпресс в пресс-службе аппарата Совета безопасности, в ходе встречи Армен Григорян представил собеседникам сложившуюся на Южном Кавказе ситуацию с безопасностью, дипломатические усилия Армении по решению региональных проблем.

Собеседники подчеркнули важность для Армении развития демократических институтов, а также возможности поддержки этого процесса.