Ле Пен подтвердила участие в парламентских выборах в июне

Бывший кандидат на президентских выборах во Франции, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен подтвердила, что выдвинет свою кандидатуру на парламентских выборах в стране в июне. Как передает Арменпресс, об этом пишет Figaro.

По данным издания, Ле Пен подтвердила свое намерение баллотироваться на парламентских выборах во Франции от северного департамента Па-де-Кале. Лидер "Национального объединения" является депутатом Нацсобрания Франции от 11-го избирательного округа Па-де-Кале с 2017 года. Парламентские выборы во Франции пройдут в два тура: 12 и 19 июня.

24 апреля во Франции состоялся второй тур президентских выборов. За должность главы государства боролись действующий президент Эммануэль Макрон и лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Согласно данным МВД Франции после подсчета 100% бюллетеней, Макрон получил 58,54% голосов, Ле Пен - 41,46%.