Японский арменовед издала книгу о Нерсесе Шнорали и Армянской Апостольской Церкви
10:48, 26 Апрель, 2022
ЕРЕВАН, 26 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Посол Республики Армения в Японии Арег Ованнисян принял на днях японского ученого-арменоведа Карен Хамаду, издавшей книгу о выдающемся армянском церковном деятеле, богослове, поэте, композиторе Нерсесе Шнорали и Армянской Апостольской церкви.
Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщает посольство Армении в Японии.
Книга является первым произведением на японском языке, в котором рассказывается о деятельности Нерсеса Шнорали и армянском христианстве. Хамада перевела часть книги из произведения Шнорали на древнеармянский язык. До этого Хамада написала ряд статей по истории христианства в Армении.
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