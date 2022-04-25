Индекс экономической активности Армении за три месяца вырос на 9,6%

ЕРЕВАН, 25 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Индекс экономической активности Армении в январе-марте 2022 года вырос на 9,6% по сравнению с январем-мартом предыдущего года. Как сообщает «Арменпресс», об этом свидетельствуют данные, опубликованные Статкомитетом РА.





Объем промышленного производства в январе-марте текущего года увеличился на 3,1% по сравнению с январем-мартом прошлого года.



Объем валовой продукции сельского хозяйства в январе-марте текущего года снизился на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Объем строительства в январе-марте 2022 года увеличился на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Прирост товарооборота в январе-марте по сравнению с мартом 2021 года составил 7,6%.



Объем оказанных услуг в Армении в январе-марте 2022 года вырос на 22,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



В январе-марте 2022 года индекс потребительских цен вырос на 7,8% по сравнению с январем-мартом 2021 года.



Индекс цен на промышленную продукцию в январе-марте вырос на 11,3% по сравнению с январем-мартом 2021 года. Объем производства электроэнергии в январе-марте увеличился на 16,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



В январе-марте текущего года объем внешней торговли увеличился на 38,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В январе-марте 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт увеличился на 26,9%, а импорт на 45,6%.



Курс драма к доллару США в январе-марте составил 486,40 драма.