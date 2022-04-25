Румыния в долгу перед армянами в плане признания Геноцида: Варужан Памбукчян







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По его словам, пока признано только одно преступление геноцида. «Я говорю о геноциде, совершенном против других народов во время Холокоста и Второй мировой войны. Было показано, как те, кто совершил такие злодеяния, могут найти в себе достоинство, силы, чтобы принять это, извиниться, двигаться вперед. Такой процесс ведет к нормализации, позволяет людям жить с преступлениями, совершенными их предшественниками, но не быть преследуемым призраками прошлого. В глазах международного сообщества такие люди снова начинают восприниматься как заслуживающие доверия. Каждый геноцид – это проблема всего человечества, мы должны начать с геноцида, совершенного против армян в Османской империи во время Первой мировой войны, с первого геноцида 20 века, то есть современного мира. Мы должны начать с самого начала․ Мы так много говорили о Геноциде, что сегодня, в очередную годовщину Геноцида, я предпочитаю говорить только «никогда больше», веря, что человечество найдет в себе силы превзойти любой интерес, добиться его единодушного признания, поддержать процесс примирения будущих поколений", - сказал он.



Памбукчян добавил, что Румыния, принявшая небольшое количество беженцев, спасающихся от Геноцида, имеет невыполненный долг перед армянами в плане признания Геноцида. «Каждая страна, которая еще не сделала этого шага, имеет такой долг перед международным сообществом. Потому что это проблема не только армян и турок, как и Холокост – проблема не только евреев и немцев. Это проблема всего человечества, потому что мир, построенный на ненависти и населенный призраками прошлого, не функционирует ни сейчас, ни в каком возможном будущем», - сказал Варужан Памбукчян. ЕРЕВАН, 25 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Депутат Палаты депутатов Румынии Варужан Памучян выступил с заявлением в парламенте по случаю 107-й годовщины Геноцида армян.Как сообщает «Арменпресс» , Памбукчян подчеркнул, что для того, чтобы преступление геноцида никогда не повторилось, необходимо признать каждый геноцид. «Чтобы больше ничего не повторилось, все виновные должны быть привлечены к ответственности. Чтобы отрицание никогда не повторилось, попытка фальсификации последовавшей истории должна быть отвергнута, наказана. Чтобы больше ничего такого не повторилось, международное сообщество должно быть свидетелем и гарантом любого процесса примирения», — сказал Памбукчян.По его словам, пока признано только одно преступление геноцида. «Я говорю о геноциде, совершенном против других народов во время Холокоста и Второй мировой войны. Было показано, как те, кто совершил такие злодеяния, могут найти в себе достоинство, силы, чтобы принять это, извиниться, двигаться вперед. Такой процесс ведет к нормализации, позволяет людям жить с преступлениями, совершенными их предшественниками, но не быть преследуемым призраками прошлого. В глазах международного сообщества такие люди снова начинают восприниматься как заслуживающие доверия. Каждый геноцид – это проблема всего человечества, мы должны начать с геноцида, совершенного против армян в Османской империи во время Первой мировой войны, с первого геноцида 20 века, то есть современного мира. Мы должны начать с самого начала․ Мы так много говорили о Геноциде, что сегодня, в очередную годовщину Геноцида, я предпочитаю говорить только «никогда больше», веря, что человечество найдет в себе силы превзойти любой интерес, добиться его единодушного признания, поддержать процесс примирения будущих поколений", - сказал он.Памбукчян добавил, что Румыния, принявшая небольшое количество беженцев, спасающихся от Геноцида, имеет невыполненный долг перед армянами в плане признания Геноцида. «Каждая страна, которая еще не сделала этого шага, имеет такой долг перед международным сообществом. Потому что это проблема не только армян и турок, как и Холокост – проблема не только евреев и немцев. Это проблема всего человечества, потому что мир, построенный на ненависти и населенный призраками прошлого, не функционирует ни сейчас, ни в каком возможном будущем», - сказал Варужан Памбукчян.