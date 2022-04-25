Румыния в долгу перед армянами в плане признания Геноцида: Варужан Памбукчян
13:33, 25 Апрель, 2022
ЕРЕВАН, 25 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Депутат Палаты депутатов Румынии Варужан Памучян выступил с заявлением в парламенте по случаю 107-й годовщины Геноцида армян.
Как сообщает «Арменпресс», Памбукчян подчеркнул, что для того, чтобы преступление геноцида никогда не повторилось, необходимо признать каждый геноцид. «Чтобы больше ничего не повторилось, все виновные должны быть привлечены к ответственности. Чтобы отрицание никогда не повторилось, попытка фальсификации последовавшей истории должна быть отвергнута, наказана. Чтобы больше ничего такого не повторилось, международное сообщество должно быть свидетелем и гарантом любого процесса примирения», — сказал Памбукчян.
По его словам, пока признано только одно преступление геноцида. «Я говорю о геноциде, совершенном против других народов во время Холокоста и Второй мировой войны. Было показано, как те, кто совершил такие злодеяния, могут найти в себе достоинство, силы, чтобы принять это, извиниться, двигаться вперед. Такой процесс ведет к нормализации, позволяет людям жить с преступлениями, совершенными их предшественниками, но не быть преследуемым призраками прошлого. В глазах международного сообщества такие люди снова начинают восприниматься как заслуживающие доверия. Каждый геноцид – это проблема всего человечества, мы должны начать с геноцида, совершенного против армян в Османской империи во время Первой мировой войны, с первого геноцида 20 века, то есть современного мира. Мы должны начать с самого начала․ Мы так много говорили о Геноциде, что сегодня, в очередную годовщину Геноцида, я предпочитаю говорить только «никогда больше», веря, что человечество найдет в себе силы превзойти любой интерес, добиться его единодушного признания, поддержать процесс примирения будущих поколений", - сказал он.
Памбукчян добавил, что Румыния, принявшая небольшое количество беженцев, спасающихся от Геноцида, имеет невыполненный долг перед армянами в плане признания Геноцида. «Каждая страна, которая еще не сделала этого шага, имеет такой долг перед международным сообществом. Потому что это проблема не только армян и турок, как и Холокост – проблема не только евреев и немцев. Это проблема всего человечества, потому что мир, построенный на ненависти и населенный призраками прошлого, не функционирует ни сейчас, ни в каком возможном будущем», - сказал Варужан Памбукчян.
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