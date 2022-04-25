Пекин опроверг заявления о желании построить базу на Соломоновых островах

Заявления о желании Китая построить на Соломоновых Островах военную базу в рамках двустороннего соглашения в области безопасности являются дезинформацией, как передает Арменпресс, об этом заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Заявления, распространяемые некоторыми людьми, которые руководствуются скрытыми мотивами, о так называемой китайской военной базе на Соломоновых Островах, являются дезинформацией", - сказал дипломат.

Он подчеркнул, что сотрудничество в области безопасности между двумя странами основано на принципе взаимного равенства, взаимной выгоды.

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь на прошлой неделе заявил, что Китай и власти Соломоновых Островов подписали рамочное соглашение о сотрудничестве в области безопасности. По словам Ван Вэньбиня, главной целью сотрудничества в области безопасности является содействие социальной стабильности и долгосрочной стабильности на Соломоновых Островах, что отвечает общим интересам Соломоновых Островов и Южно-Тихоокеанского региона. Он также подчеркнул, что сотрудничество двух стран не направлено против какой-либо третьей стороны.

Ранее премьер Австралии Скотт Моррисон заявил, что возведение Китаем военной базы на Соломоновых островах станет "красной линией" для Канберры и Вашингтона.