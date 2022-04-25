Россия сохранит льготные цены на газ для Армении: Деннис Гончар
12:51, 25 Апрель, 2022
ЕРЕВАН, 25 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. В ходе официального визита премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Россию была достигнута договоренность о сохранении льготной цены на газ для Армении. Как сообщает «Арменпресс», об этом в интервью РИА Новости заявил директор Четвертого департамента стран СНГ МИД России Денис Гончар.
"В рамках визита премьер-министра РА был подписан солидный пакет документов, в том числе о сотрудничестве в сфере энергетики. Соответствующие российско-армянские ведомства уже приступили к реализации договоренностей. Мы договорились о сохранении льготных цен на газ для наших армянских друзей", - сказал Гончар.
По словам директора Четвертого департамента стран СНГ МИД России, "Газпром Армения" покрывает 80% потребности страны в "голубом топливе".
«Объем инвестиций в экономику республики по линии «Газпрома» превышает $800 млн», — добавил Гончар.
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