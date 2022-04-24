В более справедливом мире уважение культурного разнообразия должно иметь первостепенное значение: президент Аргентины

Через 107 лет после Геноцида армян мы поддерживаем всю армянскую общину в этот День действий во имя терпимости и уважения к народам. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится на странице офиса президента Аргентины в Twitter.

«В более справедливом мире, который мы должны построить, уважение культурного разнообразия должно иметь первостепенное значение», — говорится в записи.