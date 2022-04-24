После выходки Чавушоглу посол Турции в Уругвае вызван в МИД страны 

Посол Турции в Уругвае Хусейн Муфтуоглу был вызван в МИД страны после того, как министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, посетивший Монтевидео, приветствовал армян, требующих признания Геноцида армян, знаком турецких националистических «серых волков». Как передает Арменпресс, об этом сообщает El Pais.

Ожидается, что посол Турции посетит МИД 25 апреля.

Перед зданием дипломатической миссии Турции была организована акция протеста с требованием признания Геноцида армян и против посетившего Уругвай министра иностранных дел Турции Чавушоглу. Демонстранты, увидев, что министр иностранных дел покидает дипмиссию, начали скандировать: «Убийца». В ответ Чавушоглу широко улыбнулся и показал известный знак правых националистов, «серых волков», который символизирует турецкий национализм.