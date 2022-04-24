Араик Арутюнян почтил память жертв Геноцида армян
11:46, 24 Апрель, 2022
24 апреля президент Республики Арцах Араик Арутюнян, вместе с третьим президентом республики Бако Саакяном, предводителем Арцахской епархии Армянской Апостольской Церкви епископом Вртанесом Абрамяном и представителями высшего руководства страны, посетил Степанакертский мемориальный комплекс и возложил цветы к памятнику безвинным жертвам Геноцида армян 1915 года. Об этом «Арменпресс» сообщили в главном информационном управлении Аппарата Президента Республики Арцах.
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