Время в Ереване: 11:07:36,   24 Апрель

Араик Арутюнян почтил память жертв Геноцида армян

Араик Арутюнян почтил память жертв Геноцида армян

24 апреля президент Республики Арцах Араик Арутюнян, вместе с третьим президентом республики Бако Саакяном, предводителем Арцахской епархии Армянской Апостольской Церкви епископом Вртанесом Абрамяном и представителями высшего руководства страны, посетил Степанакертский мемориальный комплекс и возложил цветы к памятнику безвинным жертвам Геноцида армян 1915 года. Об этом «Арменпресс» сообщили в главном информационном управлении Аппарата Президента Республики Арцах.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]