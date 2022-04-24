Заявление МИД Республики Арцах в связи с 107-й годовщиной Геноцида армян

Сегодня весь армянский народ и в целом все люди в разных частях мира, для которых идеи гуманизма являются основополагающими ценностями, поминают невинных жертв Геноцида армян 1915 года. 107 лет назад, 24 апреля, в Османской империи был спланирован и осуществлен Геноцид 1,5 миллиона армян. Сотни тысяч армян стали изгнанниками, обосновавшись в разных странах и таким образом сформировав многочисленную армянскую Диаспору.

Геноцид армян был первым геноцидом в истории человечества, осуществленном на государственном уровне. После этого Турция совершила геноциды и насильственные депортации греков, ассирийцев, езидов, курдов, в результате чего погибли миллионы невинных людей. Неадекватные и запоздалые оценки мирового сообщества, по сути, стали карт-бланшем на осуществление новых преступлений не только для Турции, но и других стран. Этим воспользовались нацисты, диктаторские и националистические режимы, осуществив новые геноциды, резни и насилия.

107 лет последовательно отрицая Геноцид армян и стараясь нейтрализовать любую попытку его признания со стороны международного сообщества, Турция и Азербайджан до сих пор не прекращают свою преступную политику в отношении армян. С 1988 года по сей день армянский народ многократно сталкивался с проявлениями геноцидальной политики - погромы и массовые убийства армянского населения в Сумгаите, Баку, Мараге, турецко-азербайджанская агрессия против Арцаха в 2016-м и 2020 гг. являются яркими примерами человеконенавистничества. Геноцид армян - незаживающая рана для нас. Он также - политическое, правовое и моральное клеймо на мировом сообществе, которое можно стереть только посредством международного признания и осуждения Геноцида армян.