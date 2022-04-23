Армяне Алеппо почтили память жертв Геноцида армян факельным шествием к Национальному кладбищу

АрмянствоАлеппо 22 апреля по случаю 107-й годовщины Геноцида армянвыразилосвой протест и требование справедливости шествием к Национальному кладбищу.

Как передает Арменпресс, страница "Гандзасар"Армянской епархии распространила сообщение об этом в Facebook.

Факел с флагами Сирии и Армении предложил восстановить алеппский филиал Всеобщего армянского физкультурного союза «Оменетмен», руководителем которого является Мгер Сусани. В шествии приняли участие и жители городских районов, зажегшие свечина окнах и балконах домов.

Участники шествия возложили венки к памятнику в память жертв геноцида.Духовные лидеры армянтакже присоединились к своейпастве.

Согласно источнику, присутствующие почтили память жертв войнв Сирии, Армении и Арцахе.

«Траур вечен, если нет борьбы. В преддверии апрельских памятных мероприятий мы едины, чтобы еще раз стать причастными к воле наших шехидов. Мы собрались не для того, чтобы оплакивать, а для того, чтобы подтвердить наше непоколебимое движение к окончательной победе. Последний, справедливый путь к нашему справедливому суду, естественно, должен натолкнуться на препятствия. Вот почему послание наших мучеников не должно остаться просто на страницах истории, оно должно претвориться в жизнь. Наш траур не может длиться вечно, потому что идет беспощадная борьба», — сказала Тина Гаспарян,член Сирийского союза молодежи.

Предводитель Армянской епархии епископ Зопян сказал. «Этот факел доказывает, что армяне Алеппо полны решимости в своей борьбе. Наша цель, чтобы Армения, Арцах и Диаспора оставались светлыми и яркими, как этот факел».

В конце факельного шествия была вознесена молитва «Во Спасение».