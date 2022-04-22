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Мэр Парижа по случаю годовщины Геноцида армян приняла делегацию Координационного совета армянских организаций Франции

Мэр Парижа по случаю годовщины Геноцида армян приняла делегацию Координационного совета армянских организаций Франции

Мэр Парижа Анн Идальго приняла по случаю 107-й годовщины Геноцида армян делегацию Координационного совета армянских организаций Франции. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал сопредседатель Координационного совета армянских организаций Франции, член Бюро АРФД Мурад Папазян.

«Сегодня утром мы были в мэрии Парижа по приглашению мэра Анн Идальго по случаю 107-й годовщины Геноцида армян. Великий момент памяти и требований. Дань памяти жертв, обещание бороться до конца за справедливость, обязательство продолжать наши усилия по обеспечению безопасности и независимости Армении и Арцаха», - написал Папазян.

Он поблагодарил Анн Идальго за ее поддержку.


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