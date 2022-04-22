Мэр Парижа по случаю годовщины Геноцида армян приняла делегацию Координационного совета армянских организаций Франции

Мэр Парижа Анн Идальго приняла по случаю 107-й годовщины Геноцида армян делегацию Координационного совета армянских организаций Франции. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал сопредседатель Координационного совета армянских организаций Франции, член Бюро АРФД Мурад Папазян.

«Сегодня утром мы были в мэрии Парижа по приглашению мэра Анн Идальго по случаю 107-й годовщины Геноцида армян. Великий момент памяти и требований. Дань памяти жертв, обещание бороться до конца за справедливость, обязательство продолжать наши усилия по обеспечению безопасности и независимости Армении и Арцаха», - написал Папазян.

Он поблагодарил Анн Идальго за ее поддержку.