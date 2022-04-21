В Художественном институте Нарекаци пройдет «День памяти в дыхании искусства» памяти жертв Геноцида армян
15:50, 21 Апрель, 2022
ЕРЕВАН, 21 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. 24 апреля в 15:00 в Художественном институте Нарекаци пройдет ежегодное мероприятие «День памяти в дыхании искусства», посвященное памяти невинных жертв Геноцида армян.
Как передает «Арменпресс», в распространенном профсоюзом сообщении говорится, что произведения Сиаманто на мероприятии прочитают заслуженный артист РА Самвел Багинян, камерный хор "Парос" (художественный руководитель Раффи Микаелян, дирижер Рубен Карасеферян), армянский "Нуб Ансамбль песни и пляски (художественный руководитель Лусине Назарян), музыканты ансамбля народных инструментов «Нова» (художественный руководитель Овик Саакян, дирижер Гелберт Асатрян), оркестр «Нарекаци» (художественный руководитель Артем Хачатур).
Выставка миниатюрных работ откроется в рамках ежегодной акции «День памяти в дыхании искусства».
На выставке будут представлены работы Ани Геворгян, Армине Арутюнян, Анны Ванесян, Инессы Погосян.
Миниатюры будут показываться до 29 апреля.
С 2003 года каждое 24 апреля Художественный институт Нарекаци и его творческие друзья отмечают Всеармянский день памяти, призывая мир почтить память жертв Геноцида армян и предотвратить повторение новых геноцидов путем его признания.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм