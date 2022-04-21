В связи с 107-й годовщиной Геноцида армян оперный театр организует концерт под открытым небом
15:27, 21 Апрель, 2022
ЕРЕВАН, 21 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. К 107-й годовщине Геноцида армян Национальный академический театр оперы и балета им. Ал. Спендиаряна организует памятный концерт под открытым небом, во время которого прозвучит армянская народная музыка.
Как сообщает «Арменпресс», концерт, который состоится 23 апреля, состоится на балконах парадного входа театра, с участием хора и оркестра.
Подобное мероприятие театр проводит впервые. Мероприятие будет транслироваться онлайн на официальной странице театра в Facebook.
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