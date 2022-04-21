В связи с 107-й годовщиной Геноцида армян оперный театр организует концерт под открытым небом







Как сообщает



Подобное мероприятие театр проводит впервые. Мероприятие будет транслироваться онлайн на официальной странице театра в Facebook. ЕРЕВАН, 21 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. К 107-й годовщине Геноцида армян Национальный академический театр оперы и балета им. Ал. Спендиаряна организует памятный концерт под открытым небом, во время которого прозвучит армянская народная музыка.Как сообщает «Арменпресс» , концерт, который состоится 23 апреля, состоится на балконах парадного входа театра, с участием хора и оркестра.Подобное мероприятие театр проводит впервые. Мероприятие будет транслироваться онлайн на официальной странице театра в Facebook.