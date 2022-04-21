СМИ: при взрыве в мечети на севере Афганистана погибли пять человек

По меньшей мере пять человек погибли, еще 65 получили ранения в четвергв результате взрыва в одной из мечетей города Мазари-Шариф, являющегося административным центром северной афганской провинции Балх. Как передает Арменпресс, об этом со ссылкой на медиков сообщил афганский телеканал TOLO News.

Ранее агентство Aamaj News проинформировало, что инцидент произошел вблизи мечети, однако позже поступили сведения, согласно которым взрыв прогремел в самом здании в тот момент, когда прихожане собрались для совершения дневной молитвы.