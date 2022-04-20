Зеленский заявил, что не видел переданные Москвой Киеву предложения по урегулированию

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видел переданный Москвой Киеву проект документа по урегулированию отношений. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление он сделал в среду на пресс-конференции с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что Москва передала Киеву проект документа с четкими формулировками и ожидает ответа. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила впоследствии, что Москва передала Киеву проект документа по урегулированию отношений 15 апреля, однако до сих пор не получила никакой реакции.

"Что касается господина Пескова, ничего про это не слышал, точно ничего не видел, уверен, что нам ничего не передавали", - сказал Зеленский.