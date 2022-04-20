В ЕС предложили прекратить импорт ядерного топлива из России, сообщили СМИ

Ряд стран ЕС предлагают прекратить импорт из РФ ядерного топлива, запретить российские новостные телеканалы, приостановить выдачу виз россиянам и ввести новые санкции против якобы "связанных с Кремлем" физических лиц и компаний, как передает Арменпресс, об этом передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.

По данным агентства, Еврокомиссия сейчас работает над увеличением доступности альтернативных источников энергии, чтобы попытаться "сократить цену отказа от российской нефти" и убедить Германию и ряд других "сопротивляющихся" стран принять эту меру.

"Некоторые страны ЕС также настаивают на других новых ограничениях. Эти меры включают... прекращение импорта ядерного топлива из России, новый запрет на российские новостные каналы, приостановка (выдачи) виз для россиян и введение санкций против дополнительных лиц и компаний, связанных с Кремлем", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ни одна из этих мер не была предложена официально, у стран по ним разные позиции.