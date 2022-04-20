Мишустин призвал более активно использовать национальные валюты в двусторонней торговле с Арменией





Как передает корреспондент



«Приветствуем вас в Доме правительства. Ваш официальный визит очень важен для дальнейшего развития наших дружественно-союзнических отношений, связывающих Армению и Россию. В этом году мы отмечаем 30-летие установления дипломатических отношений между двумя странами, 25-летие Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. По итогам вчерашних переговоров с Президентом России Владимиром Путиным Вы достигли масштабных договоренностей об укреплении двустороннего сотрудничества практически по всем направлениям повестки дня наших двух стран. Российская Федерация примет все меры для реализации решений высокого уровня», — сказал Мишустин.



По словам премьер-министра России, Россия занимает первое место среди зарубежных инвестиционных партнеров Армении. Мишустин доволен тем, что в прошлом году товарооборот между двумя странами вырос почти на 13% до 2 млрд 600 млн долларов, а в январе-феврале 2022 года товарооборот увеличился на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года достигнув 430 млн долларов. «Объем российских инвестиций в экономику Армении составляет более 2 миллиардов долларов. Мы заинтересованы в развитии двустороннего сотрудничества, реализации новых проектов в таких сферах, как энергетика, добыча полезных ископаемых, транспортная инфраструктура, фармацевтика, сельское хозяйство и цифровые технологии», — сказал Мишустин, добавив, что аналогичные инициативы предпринимаются межправительственными комиссиями двух стран.



Мишустин предлагает ускорить процесс подписания новой программы экономического сотрудничества между Арменией и Россией. «В условиях незаконных санкций недружественных России стран, безусловно, возможно более активное использование национальных валют в двусторонней торговле, развитие производственной кооперации, создание новых торговых возможностей», — подчеркнул Мишустин. МОСКВА, 20 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Россия заинтересована в развитии сотрудничества с Арменией.Как передает корреспондент «Арменпресс» , об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с премьер-министром РА Николом Пашиняном.«Приветствуем вас в Доме правительства. Ваш официальный визит очень важен для дальнейшего развития наших дружественно-союзнических отношений, связывающих Армению и Россию. В этом году мы отмечаем 30-летие установления дипломатических отношений между двумя странами, 25-летие Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. По итогам вчерашних переговоров с Президентом России Владимиром Путиным Вы достигли масштабных договоренностей об укреплении двустороннего сотрудничества практически по всем направлениям повестки дня наших двух стран. Российская Федерация примет все меры для реализации решений высокого уровня», — сказал Мишустин.По словам премьер-министра России, Россия занимает первое место среди зарубежных инвестиционных партнеров Армении. Мишустин доволен тем, что в прошлом году товарооборот между двумя странами вырос почти на 13% до 2 млрд 600 млн долларов, а в январе-феврале 2022 года товарооборот увеличился на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года достигнув 430 млн долларов. «Объем российских инвестиций в экономику Армении составляет более 2 миллиардов долларов. Мы заинтересованы в развитии двустороннего сотрудничества, реализации новых проектов в таких сферах, как энергетика, добыча полезных ископаемых, транспортная инфраструктура, фармацевтика, сельское хозяйство и цифровые технологии», — сказал Мишустин, добавив, что аналогичные инициативы предпринимаются межправительственными комиссиями двух стран.Мишустин предлагает ускорить процесс подписания новой программы экономического сотрудничества между Арменией и Россией. «В условиях незаконных санкций недружественных России стран, безусловно, возможно более активное использование национальных валют в двусторонней торговле, развитие производственной кооперации, создание новых торговых возможностей», — подчеркнул Мишустин.