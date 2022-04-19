Премьер-министр Франции подаст в отставку после президентских выборов

Премьер-министр Франции Жан Кастекс планирует вскоре после завершения президентских выборов во Франции направить президенту республики Эмманюэлю Макрону прошение об отставке. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом французский премьер сообщил во вторник в эфире радиостанции France Inter.

"В ближайшие дни после выборов я в соответствии с традицией подам президенту прошение об отставке моего правительства", - заявил он.

Главой правительства Кастекс, занимавший до этого пост заместителя руководителя президентской администрации, был назначен в июле 2020 года. Он сменил в качестве премьер-министра Эдуара Филиппа, который до этого возглавлял правительственный кабинет в течение трех лет.

Во Франции главе государства не требуется заручаться поддержкой парламента для назначения премьера. Выступая на предвыборном митинге в Марселе в минувшую субботу, Макрон сообщил, что задачей правительства, сформированного после выборов, станет "озеленение" экономики и отказ от ископаемого топлива. Он отметил, что новый премьер-министр будет напрямую заниматься экологическим планированием, поскольку эта деятельность "затрагивает все сферы, расходы и инвестиции".

Второй тур президентских выборов во Франции пройдет 24 апреля. Находящийся во главе государства с мая 2017 года Макрон баллотируется сейчас на новый пятилетний срок. Его соперница в борьбе за пост президента, кандидат "Национального фронта" Марин Ле Пен пока не сообщила, кому она намерена поручить формирование правительства в случае победы на выборах.