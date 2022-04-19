Уровень озера Севан в апреле повысился на 2 сантиметра
14:53, 19 Апрель, 2022
ГАВАР, 19 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. За первые 18 дней апреля 2022 года уровень озера Севан поднялся на 2 сантиметра, с 1900 метров 46 сантиметров до 1900 метров 48 сантиметров.
Как сообщили «Арменпресс» в службе "Армгидромет" МЧС РА, по состоянию на 18 апреля 2022 года озеро Севан находилось на высоте 1900 метров 48 сантиметров над уровнем моря, что, однако, ниже отметки на 22 сантиметра. того же дня предыдущего года. С января по 18 апреля текущего года по тоннельному водоводу Арпа-Севан, включая подземный сток, в озеро Севан передано 41 миллион 547 тысяч кубометров воды. В реках, впадающих в Севан, наблюдается некоторое увеличение стока воды.
Хосров Хлгатян
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