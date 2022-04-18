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Премьер-министр Пашинян провел телефонный разговор с Шарлем Мишелем

Премьер-министр Пашинян провел телефонный разговор с Шарлем Мишелем

Состоялся телефонный разговор премьер-министра Никола Пашиняна с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, собеседники обменялись мнениями о процессе реализации достигнутых в ходе встречи председателя Европейского совета, премьер-министра Армении и президента Азербайджана в Брюсселе 6 апреля договоренностей, о сложившейся в регионе ситуации и ряде вопросов повестки отношений Армения-ЕС.

Никол Пашинян и Шарль Мишель обсудили также ход реализации соглашения о выделении Армении 2,6 млрд евро в рамках экономического и инвестиционного плана Восточного партнерства ЕС, подчеркнув важность эффективной реализации предусмотренных инвестиционным пакетом программ. Шарль Мишель подтвердил приверженность ЕС полной реализации предусмотренной для Армении инвестиционной программы и подчеркнул важность скорейшего начала этапа практической реализации программ.


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