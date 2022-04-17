Путин на неделе встретиться с Пашиняном, в нынешней международной обстановке событие особого значения: СМИ

Президент РФ Владимир Путин продолжит на неделе серию совещаний по экономике и обсудит ситуацию в металлургии, помимо этого с официальным визитом Москву посетит премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

"В Россию с официальным визитом едет премьер-министр Армении. В нынешней международной обстановке событие особого значения", - как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, отметили в программе.

Ранее Аппарат премьер-министра Армении сообщил, что в течение состоявшегося 9 апреля телефонного разговора Премьер-министр Республики Армения и президент Российской Федерации коснулись вопросов экономического сотрудничества между двумя странами и договорились, что эти вопросы будут подробно обсуждены в ходе официального визита Никола Пашиняна в Россию 19 апреля.