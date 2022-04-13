Министр обороны Армении и посол Индии обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в оборонной сфере

Министр обороны Армении Сурен Папикян 13 апреля принял Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Индия в Республике Армения Кишана Дана Девала.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, в ходе встречи был обсужден ряд вопросов двустороннего сотрудничества в оборонной сфере. В частности, была отмечена важность углубления взаимодействия в военно-технической, военно-образовательной сферах, а также в областях боевой подготовки и миротворчества.

Стороны подчеркнули важность военно-политических консультаций, взаимных визитов на высоком уровне, а также подписания соглашения о военном сотрудничестве между министерствами обороны Армении и Индии.