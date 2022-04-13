Собственником Зангезурского медно-молибденового комбината является Республика Армения: премьер-министр

В Национальном собрании премьер-министр РА Никол Пашинян коснулся и борьбы с коррупцией, ее темпах и шагов, предпринимаемых в этом направлении. Как передает «Арменпресс», премьер-министр заявил, что в этом вопросе нужно руководствоваться институциональной логикой.

«Поэтому мы создаем Комитет по борьбе с коррупцией, создаем суд по делам о коррупции, проводим определенные реформы в судебной системе, и иски о конфискации незаконного имущества уже начали поступать в суд. Конечно, оппозиция пытается оспаривать процедуры в Конституционном суде, но мы должны идти институциональным путем», - сказал премьер-министр.

По словам премьер-министра, правительству нужно создать механизмы, чтобы и нынешняя власть не разворовывала.

Никол Пашинян также обратил внимание на то, что в прошлом месяце по делу Зангезурского медно-молибденового комбината в госбюджет было уплачено 15 млрд драмов.

«Республика Армения, народ - собственники Зангезурского медно-молибденового комбината, разве это не возврат награбленного? Это тоже возврат награбленного», - подчеркнул Пашинян.

Формирование институтов, которые будут бороться с коррупцией, премьер-министр считает необходимым.