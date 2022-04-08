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Главы МИД РФ и Азербайджана обсудили вопросы реализации трехсторонних договоренностей

Главы МИД РФ и Азербайджана обсудили вопросы реализации трехсторонних договоренностей

Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с азербайджанским коллегой Д.А.Байрамовым.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт МИД РФ, обсуждался широкий спектр вопросов двусторонних связей.

Состоялся обмен мнениями по ряду региональных и международных сюжетов. Министры рассмотрели ход реализации всех положений трехсторонних договоренностей на высшем уровне от 9 ноября 2020 г., 11 января и 26 ноября 2021 г., включая деятельность Трехсторонней рабочей группы по разблокированию экономических и транспортных связей, усилия по запуску Комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы, а также формирование условий для переговоров о подготовке мирного договора между Азербайджаном и Арменией.


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