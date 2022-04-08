Лавров заявил, что США и Франция не готовы продолжать контакты с Россией в формате МГ ОБСЕ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США и Франция не готовы продолжать контакты с Россией в формате Минской группы ОБСЕ. Как сообщает Арменпресс, об этом Сергей Лавров сказал на пресс-конференции 8 апреля.

«Что касается деятельности или будущего даже, я бы сказал, тройки сопредседателей Минской группы ОБСЕ, я не знаю, какова будет ее дальнейшая судьба, потому что наши французские и американские партнеры так называемые по этой группе в русофобском угаре и стремлении "отменить" все и вся, что касается РФ, "отменили" и тройку сопредседателей Минской группы ОБСЕ, заявив, что они не будут с нами общаться в этом формате. Это их право: если они готовы пожертвовать интересами урегулирования в Карабахе и, в целом, в Южном Кавказе, готовы пожертвовать интересами в данном случае армянской стороны, - это их выбор», - отметил Лавров.

Он подчеркнул, что «Запад не только этот конфликт, но и все остальные конфликты и кризисы делает заложниками своей русофобской политики, заставляя всех и вся прекращать взаимодействие в любых форматах только для того, чтобы доказать свою способность диктовать всем и вся свою одностороннюю волю».

«Я считаю такой подход абсолютно безответственным. Нас он не выбьет из колеи. Мы привержены, как и всегда, содействию урегулированию карабахской ситуации. Привержены выполнению всех тех договоренностей, которые достигались в трехстороннем формате между лидерами России, Армении и Азербайджана. Это не наш выбор. Если Франция и США так решили, то Бог им судья», - подчеркнул Лавров.