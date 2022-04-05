Новый глава МИД Грузии приглашен на встречу министров иностранных дел НАТО

Глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили, который возглавил ведомство в понедельник, примет участие во встрече министров иностранных дел стран - членов и партнеров НАТО 6 - 7 апреля в Брюсселе. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщили в пресс-службе МИД республики.

"Руководитель внешнеполитического ведомства Грузии по приглашению Североатлантического альянса примет участие во встрече министров иностранных дел НАТО, в рамках которой состоятся встречи с министрами иностранных дел из группы стран - партнеров НАТО - Грузии, Украины, Швеции, Финляндии, Японии, Южной Кореи, Австралии", - сказано в сообщении.

Дарчиашвили пробудет в Брюсселе до 8 апреля и проведет переговоры с коллегами из других стран, а также с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем, добавили в МИД Грузии.