Ваши дроны убивают наших солдат: посол РФ в Турции о БПЛА Bayraktar

Поставки турецких боевых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar на Украину болезненно воспринимаются в российском обществе. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в понедельник посол России в Турции Алексей Ерхов в интервью газете Aydinlik.

"Не могу не затронуть один вопрос, который мне очень часто здесь задают: как мы относимся к поставкам на Украину турецких Bayraktar? Что ж, скажу предельно честно: вы даже не представляете себе, насколько болезненно эти поставки воспринимаются в российском обществе. Объяснения типа "бизнес есть бизнес" понимания не находят, ведь ваши дроны убивают наших солдат, для этого их и покупают. Я, кстати, припоминаю, что одна страна, претендующая на роль союзника Турции, имеет обыкновение передавать крупные партии оружия тем, с кем воюют "мехметчики", и это очень не нравится в Анкаре. Почему нам должно нравиться?" - подчеркнул дипломат.

"Кстати, сразу же хочу пресечь попытки недобросовестных комментариев перевести стрелки на Россию. Мы этим людям, с которыми борется турецкая армия, оружия не даем, и в Турции это хорошо знают. Нет в Москве и их офиса, о чем нам так любят напоминать иные собеседники, не утруждая себя конкретными доказательствами", - добавил Ерхов.

Турция в последние годы наладила производство боевых БПЛА не только для обеспечения потребностей своих вооруженных сил, но и для экспорта. На данный момент уже шесть государств имеют на вооружении БПЛА Bayraktar: Азербайджан, Катар, Ливия, Марокко, Польша и Украина. БПЛА этого типа применялись в боевых действиях в Нагорном Карабахе, Сирии и Ливии.

В 2021 году Турция поставила Украине ударные БПЛА Bayraktar, которые позднее были задействованы в Донбассе, что запрещено минскими соглашениями. Обеспокоенность в связи с сообщениями об их применении украинскими вооруженными силами тогда выразили внешнеполитические ведомства Германии и Франции.