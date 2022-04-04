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Наш мир хрупок: Арман Саркисян оценивает ситуацию в Арцахе как стабильно напряженную

Наш мир хрупок: Арман Саркисян оценивает ситуацию в Арцахе как стабильно напряженную

В связи с последними событиями в Арцахе на границе наблюдается определенная напряженность, которая вызывает обеспокоенность. Как передает «Арменпресс», об этом на брифинге с журналистами заявил заместитель министра обороны Арман Саркисян.

«Волна эскалации может усилиться в любой момент, наш мир очень хрупок. В связи с текущими событиями в мире не исключено, что какое-либо государство попытается дестабилизировать ситуацию», - заявил Арман Саркисян.


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