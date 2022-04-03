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Во французском городе Ле-Лила состоялась памятная церемония, посвященная 107-й годовщине Геноцида армян

Во французском городе Ле-Лила состоялась памятная церемония, посвященная 107-й годовщине Геноцида армян

2 апреля в Ле-Лила́ — коммуне на востоке Парижа, состоялась памятная церемония, посвященная 107-й годовщине Геноцида армян.

Как  передает Арменпресс, посольство Армении во Франции на своей странице в Facebook сообщает, что с речами выступил мэр Ле-Лила Лионель Бенарус, второй секретарь посольства Армении во Франции Тигран Багдасарян, председатель французской организации  АНИ  Аида Асадурян и известный историк Клод Мутафян. На встрече присутствовали руководители совета и префектуры департамента Сеин-Сен-Дени и представители армянской общины Франции.

Согласно источнику, в ходе мероприятия прозвучали гимны Армении и Франции. Духовный отец армянской церкви Арнувиля Мануэль Ованнисян вознес молитву в память о жертвах Геноцида армян. Звучали армянский дудук, а также был исполнен ряд произведений Комитаса.


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