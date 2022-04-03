На встрече с Пашиняном Луиджи Ди Майо подчеркнул заинтересованность Италии в углублении сотрудничества с Арменией

Премьер-министр Никол Пашинян принял находящуюся в Армении с рабочим визитом делегацию, возглавляемую министром иностранных дел и международного сотрудничества Италии Луиджи Ди Майо.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Республики Армения, премьер-министр приветствовал визит Луиджи Ди Майо в Армению и выразил уверенность, что он придаст новый импульс дальнейшему развитию и укреплению отношений между Арменией и Италией в различных сферах. Никол Пашинян подчеркнул важность взаимодействия с Италией как в двустороннем формате, так и в рамках Европейского союза.

"Луиджи Ди Майо подчеркнул заинтересованность правительства своей страны в расширении и укреплении сотрудничества с Арменией, в том числе и в сфере экономики. Министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии подчеркнул важность последовательных шагов в направлении увеличения объемов товарооборота, реализации совместных инвестиционных программ", - говорится в сообщении.

Согласно источнику, стороны сочли перспективным развитие взаимодействия в области энергетики, информационных технологий, образования и других сферах.

"Собеседники обсудили также вопросы, касающиеся ситуации на Южном Кавказе.

Премьер-министр Пашинян представил свои замечания относительно процессов вокруг Нагорного Карабаха и подчеркнул важность адекватной реакции международного сообщества на провокационные действия Азербайджана. Никол Пашинян подчеркнул необходимость всеобъемлющего урегулирования конфликта НК в рамках Минской группы ОБСЕ, подчеркнув важность уточнения статуса Арцаха, обеспечения безопасности и защиты основополагающих прав армян Арцаха" - сообщили в аппарате премьер-министра РА.

Отмечается, что Луиджи Ди Майо выразил поддержку Италии усилиям сопредседательства Минской группы и председателя Европейского совета Шарля Мишеля, направленных на урегулирование конфликта НК, установление стабильности и мира в регионе Южного Кавказа, а также на диалог по урегулированию отношений между Арменией и Турцией.

Состоялся также обмен мнениями вокруг процессов, происходящих на международной арене.